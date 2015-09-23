Жебривский хочет организовать для детей на оккупированном Донбассе дистанционное обучение
20:48, 23 сентября 2015Общество
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Дистанционное обучение планируется начать с 1 января 2016 года.
Павел Жебривский / Фото УНИАН
В планах губернатора Донецкой области Павла Жебривского организация дистанционного обучения в Украине для детей, проживающих на временно оккупированных территориях.
Об этом Жебривский заявил сегодня на пресс-конференции в Мариуполе, сообщает 0629.com.ua.
По словам головы военно-гражданской администрации, такое обучение планируется начать с 1 января 2016 года. Пока этот вопрос еще рассматривается.
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