Жебривский хочет организовать для детей на оккупированном Донбассе дистанционное обучение

В планах губернатора Донецкой области Павла Жебривского организация дистанционного обучения в Украине для детей, проживающих на временно оккупированных территориях.

Об этом Жебривский заявил сегодня на пресс-конференции в Мариуполе, сообщает 0629.com.ua.

По словам головы военно-гражданской администрации, такое обучение планируется начать с 1 января 2016 года. Пока этот вопрос еще рассматривается.