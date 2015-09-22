Россия повезла в оккупированный Крым группу польских школьников

При этом польским школьникам организовали встречу с представителями сепаратистской власти Крыма, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на польское издание Gazeta prawna.

Молодежь посещает музеи и места, где бывали русские писатели и поэты. Стоит отметить, что в Крым поехали польские школьники-победители конкурса на знание русской литературы, организатором которого является Российско-польский центр диалога и согласия.

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Директор центра Юрий Бондаренко заявил, что целью визита является показать подросткам места, связанные с русской историей, поэтому визит не имеет ничего общего с политикой.

Отвечая на вопрос, понимает ли он, что подвергает польских школьников на нарушение закона, поскольку визит происходит без разрешения украинской власти, Бондаренко отметил, что в документах подростков не будет отметок об этом визите.

"Считаю Польшу демократической страной, где люди имеют право сами оценивать ситуацию", - сказал он.

Визит польских школьников в аннексированный Крым продлится до четверга, а потом они еще два дня проведут в Москве.