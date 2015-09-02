США твердо настроены поддерживать Украину и считают незаконной аннексию Крыма - посол Пайетт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт заявил сегодня в Одессе на брифинге после открытия международных учений «Си Бриз-2015».

Он отметил, что счастлив вновь побывать в Одессе, особенно накануне Дня города, который отмечается 2 сентября.

По его словам, Одесса – космополитический, урбанистический центр, центр реформ и модернизации украинского государства, а также - временный дом для ВМС Украины.

«Именно временный дом украинских ВМС, потому что США не признают и не признают незаконной аннексии Крыма. Мы твердо настроены стоять вместе с народом Украины в это время испытаний», - заявил Пайетт.

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Он добавил, что именно в этом контексте очень признателен командующему 6-м флотом США Джеймсу Фогго и всем 300 морякам американского эсминца «Дональд Кук» за прибытие в Одессу для того, чтобы «строить партнерство и взаимодействие между нашими флотами».

Посол отметил, что почти 1,5 года назад побывал на борту корабля ВМС Украины «Гетьман Сагайдачный», где обговаривались нынешние учения. По словам Пайетта, он поражен тем, какие шаги за это время Украина предприняла, чтобы быть лучше, защищать себя и защищать свою суверенную территорию.

«Важным меседжем для украинского народа должно стать то, что в учениях принимают участие не только Украина и США, а в целом 11 стран-партнеров, что означает – Украина не в одиночестве. Мы видим, что вы защищаете свою суверенную территорию от жестокого агрессора. И мы уверены, что вы своем движении по пути реформ, благодаря настойчивости украинского народа, добьетесь победы», - сказал посол.

Как отметил командующий Фогго, «Дональд Кук» впервые принимает участие в действиях в Черном море с того момента, как пришел на базирование в Европу. Он сказал, что американские моряки с нетерпением ждут начала учений и взаимодействия с флагманом украинского флота «Гетьманом Сагайдачным».

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«Мы вернемся. Ведь речь идет о нашей общей безопасности, стабильности и взаимодействие наших флотов в Черном море», - сказал Фогго.

Как отметил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сейчас между Украиной и США устанавливаются связи не только политические.

«Мы устанавливаем связи, в том числе, человеческие, благодаря таким учениям, которые сейчас проводятся между Украиной и США», - заявил премьер-министр.

По его словам, дальнейшие планы предполагают интенсификацию совместной работы и «сделать так, чтобы Черное море было безопасным и Российская Федерация, которая незаконно аннексировала Крым, понимала, что любые незаконные действия будут пресечены нашими совместными усилиями».

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Как сообщал УНИАН ранее, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайєтт выразил восхищение храбростью личного состава Военно-морских сил Украины. Он также отметил ключевую роль, которую играют сухопутные морские силы в защите Мариуполя - городе, который является форпостом «при защите от российско-сепаратистских сил».