Жебривский анонсировал возобновление вещания украинских телеканалов на Донбассе

Украинское вещание, в том числе на оккупированных территориях Донецкой области, планируется восстановить в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в очередной раз заявил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на брифинге в Киеве.

"Работаем над восстановлением телебашни на горе Карачун", - сказал Жебривский.

По его словам, вещание планируют восстановить в ближайшее время, причем не только на контролируемых украинской стороной территориях, но и на временно оккупированных.

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"В ближайшее время нам нужно будет докупить фидеры, и мы восстановим вещание украинского телевидения не только на территории, контролируемой украинскими властями, но и на временно оккупированной", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 августа министр информационной политики Юрий Стець заявлял о планах поставить в зону АТО 500 комплектов оборудования для просмотра спутникового телевидения.

Относительно восстановления вещания украинских каналов на оккупированных территориях, Стець тогда отметил, что украинский Донбасс, в том числе и оккупированные территории, может смотреть следующие телеканалы: "1+1", "ЕspresoTV", "5 канал" и «Суспільне телебачення України — Перший Національний», а также "Радио-24".

При этом он добавил, что на востоке есть белые пятна, куда не достает сигнал украинских телеканалов и где нельзя поставить передатчики для них. "Но мы нашли выход. Уже 100 спутниковых тарелок и тюнеров доставлены на передовую. В ближайшее время эта цифра будет доведена до 500, чтобы украинские солдаты и те, кто живет на линии соприкосновения, могли смотреть украинские телеканалы". Он также добавил, что этот проект не требует бюджетных средств.