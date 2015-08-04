Порошенко: Фейковые выборы на оккупированных территориях Донбасса могут разрушить Минские соглашения
Фейковые выборы, которые боевики планируют провести на оккупированных территориях Донбасса, могут разрушить Минские договоренности.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
"Фейковые выборы, которые боевики планируют провести на оккупированных территориях, могут разрушить Минские договоренности", - отметил он на заседании Военного кабинета.
Фейковые выборы, которые боевики планируют провести на оккупированных территориях могут разрушить Минские договоренности. #СНБОpic.twitter.com/cT9j6Ov6sN
— Петр Порошенко (@poroshenko) 4 Август 2015
Как сообщила пресс-служба главы государства, на Военном кабинете участники обсуждают ситуацию на Донбассе и координацию дальнейших действий.
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Глава государства отметил, что, учитывая рост количества обстрелов террористами украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции, необходимо определить стратегию, согласовать и скоординировать дальнейшие действия. "Нам надо четко определить план усиления обороны на случай эскалации конфликта", - сказал президент.
Президент обратил внимание на необходимость активизации взаимодействия с ОБСЕ и обеспечения эффективной деятельности Совместного центра по контролю и координации, чтобы создать условия для бесперебойного мониторинга режима прекращения огня и предотвращения случаев недопуска инспекторов ОБСЕ в зону отвода тяжелой техники и артиллерии.
Глава государства напомнил, что вчера завершились переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором Украиной был предложен план отвода на 15 км артиллерийских систем калибра менее 100 мм, танков и гранатометов. "Это и оружие, которое противник использовал против украинского войска в предыдущие недели - до тех пор, когда на этой неделе стала использоваться артиллерия большого калибра", - подчеркнул президент.
Напомним, "главарь" ЛНР Игорь Плотницкий назначил на 1 ноября 2015 года проведение так называемых местных выборов на подконтрольной ему территории.
Пророссийские боевики, которые контролируют несколько районов Донецкой области, объявили о назначении на 18 октября "местных выборов".