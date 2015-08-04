Порошенко: Фейковые выборы на оккупированных территориях Донбасса могут разрушить Минские соглашения

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Фейковые выборы, которые боевики планируют провести на оккупированных территориях, могут разрушить Минские договоренности", - отметил он на заседании Военного кабинета.

Фейковые выборы, которые боевики планируют провести на оккупированных территориях могут разрушить Минские договоренности. #СНБОpic.twitter.com/cT9j6Ov6sN — Петр Порошенко (@poroshenko) 4 Август 2015

Как сообщила пресс-служба главы государства, на Военном кабинете участники обсуждают ситуацию на Донбассе и координацию дальнейших действий.

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Глава государства отметил, что, учитывая рост количества обстрелов террористами украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции, необходимо определить стратегию, согласовать и скоординировать дальнейшие действия. "Нам надо четко определить план усиления обороны на случай эскалации конфликта", - сказал президент.

Президент обратил внимание на необходимость активизации взаимодействия с ОБСЕ и обеспечения эффективной деятельности Совместного центра по контролю и координации, чтобы создать условия для бесперебойного мониторинга режима прекращения огня и предотвращения случаев недопуска инспекторов ОБСЕ в зону отвода тяжелой техники и артиллерии.

Глава государства напомнил, что вчера завершились переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором Украиной был предложен план отвода на 15 км артиллерийских систем калибра менее 100 мм, танков и гранатометов. "Это и оружие, которое противник использовал против украинского войска в предыдущие недели - до тех пор, когда на этой неделе стала использоваться артиллерия большого калибра", - подчеркнул президент.

Напомним, "главарь" ЛНР Игорь Плотницкий назначил на 1 ноября 2015 года проведение так называемых местных выборов на подконтрольной ему территории.

Пророссийские боевики, которые контролируют несколько районов Донецкой области, объявили о назначении на 18 октября "местных выборов".