Телеканал "1+1" возмущен угрозами со стороны скандального владыки Павла

В частности, митрополит заявил: «Следующие если будут такие нападки, я просто сделаю так, чтобы мое недостойное поведение (по их мнению), воздало им сторицей. Потому что больше такого невежества, унижения, насмешки от горе-журналистов Церковь не может терпеть. Мы не обязаны отвечать на глупые вопросы...»

Телеканал "1+1" возмущен подобными угрозами и при необходимости будет отстаивать права своих сотрудников согласно действующему законодательству Украины.

"1+1" заявляет, что и в дальнейшем планирует раскрывать правду о каких-либо фактах коррупции и злоупотребления властью - неважно с чьей стороны - служителей церкви, политиков или обычных мошенников.

Читайте такжеСкандальный владыка Павел УПЦ МП назвал журналистов "иродианами" и пригрозил им расплатой "сторицей" (видео)

Так, уже в ближайшем выпуске программы «Гроші» в понедельник, 21 сентября, появится специальный сюжет-расследование о незаконной деятельности упомянутого митрополита.

«Ни в коем случае не хочу оскорбить чувства верующих, но владыка Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь), кажется, сознательно не хочет признавать право граждан на получение объективной информации не только о политических деятелях Украины, но и о тех, кто выполняет миссию духовного наставничества. Более того, он берет на себя роль определять, кого наказывать, а кого миловать от имени Бога. Он сам решает наказывать только тех, кто мешает ему ездить на лимузине, и тех, кто осмеливается задавать вопросы о его роскошной жизни в то время, как его паства бедствует, прикрываясь ее именем при этом», - заявил ведущий и креативный продюсер программы «Гроші» Александр Дубинский.