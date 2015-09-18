В Краматорске побывали послы из 28 стран Евросоюза

Мероприятие проходило в корпусе ДГМА. На нем обсуждались вопросы сложившейся ситуации в зоне проведения АТО и предоставление всесторонней помощи Украине от мирового сообщества, - сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Присутствующие на встрече послы стран Евросоюза выразили заинтересованность в продолжении продуктивного сотрудничества с Украиной.

Также в этот же день в городе Соледар Донецкой области побывала делегация комитета ЕС по политике и безопасности, сообщает kramatorsk.info. Ее ознакомили с ходом выполнения Минских договоренностей. Целью визита европейцев было выражение поддержки территориальной целостности Украины.