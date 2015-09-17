Самыми распространенными ценностными группами в Украине являются "целеустремленные" и "традиционалисты" - социолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала эксперт GfK Ukraine Тетяна Сытник на первой научно-практической конференции из серии «Украина будущего» на тему: «Ценности и модернизация», которая сегодня проходит в Киеве.

«Всего насчитывается семь ценностных групп, но самые распространенные в нашей стране – «целеустремленные» и «традиционалисты», - сказала Сытник.

По ее словам, «целеустремленные» – это люди, которые, в первую очередь, стремятся к быстрому обогащению, поскольку считают, что богатство придет к ним в результате связей или счастливого случая, а не их тяжелого труда. В то же время «традиционалисты» – это люди, для которых важно сохранить традиционный уклад жизни.

По словам Сытник, высокий процент «традиционалистов» характерен для Таиланда, Египта, Турции.

«За большой частью групп «целеустремленных» и «традиционалистов» Украина более походит на восточные азиатские страны, чем на европейские страны, так как группы, на которых базируется европейское общество, – «социальные рационалисты» (люди, для которых важно равенство, знания, открытость мышления, социальная терпимость и ответственность) и «независимые» (люди, для которых важно оставаться самим собой), представлены в Украине меньше», - сказала она.

Сытник отметила, что единственное изменение, которое произошло в 2014 году, по сравнению с 2011 годом, - это увеличение в Украине части «заботливых» (люди, которые в первую очередь ориентированы на личные отношения, на семью, дружбу).

«Это можно интерпретировать как стремление к своему миру, человек убегает в свой небольшой мир, чтобы защититься от большого бурного мира и событий вокруг», - сказала Сытник.