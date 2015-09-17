В Мариуполе в десять раз снизилось количество аварий на трубопроводах из-за перехода на "мягкую воду" (фото)

Об этом сообщил начальник "Горводоканала" Сергей Коваль, передает местный сайт 0629.

Он отметил, что переход на потребление воды из Северского Донца, осуществленный недавно, изменил ситуацию с аварийностью на водоводах Мариуполя.

По его словам, забор воды из Старокрымского водохранилища, которая имеет жесткость 23-25 единиц, негативно сказалась на ситуации с аварийностью в городе. Доходило до 200 повреждений водоводов в день. Сегодня, при переходе на 70% добавление воды из Северского Донца, по всему Мариуполю зафиксировано 16 аварий.

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Подчеркивается, что "Горводоканал" затратил на ремонтные работы в этом году около миллиона гривень. На эти средства проводилась реализация проектов, направленных на улучшение качества подачи воды потребителям. В домах, где наблюдалось отсутствие достаточного давления на верхних этажах высоток, устанавливались дополнительные напорные насосы.

После пуска насоса напор обеспечивается нормальный. Вода подается с 5 часов утра до 23 вечера. По сообщению персонала "Горводоканала", установленный насос работает в автоматическом режиме. Включение происходит в пять часов утра, отключение - в 23:00. В ночное время подача воды производится без участия подпитывающего насоса от общей магистрали.