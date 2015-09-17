На Youtube появилось новое видео избиения "Беркутом" журналистов во время Революции достоинства

На видео, снятом камерой наблюдения видно, как группа бойцов "Беркута" в феврале 2014 года избивает журналистов 5 канала и уводит с собой.

Журналист Азад Сафаров на своей странице в Facebook отметил, что это видео пролежало у следователя полтора года.

"Это видео вы нигде не видели прежде. Это видео как "Беркут" в феврале 2014 дубасил оператора и журналиста 5 канала. Помните историю с моей сломанной рукой? Это "шикарное видео". Вы только посмотрите, с каким наслаждением десяток обезьян в брониках и шлемах травят газом оператора, как потом стягивают его за шею на землю (1.34), бьют его головой о бетон, бьют меня ногами, руками, и каждый хочет дотянуться, каждый хочет попасть, прям куча-мала, праздник для взрослых. Я не могу не смеяться сейчас, когда это просматриваю. Смеюсь, потому что это обезьяны. Особенно последний кадр. Посмотрите до конца, там, где одна из макак прыгает на моем шлеме. Угадайте, сколько из этих макак арестовали?" - написал журналист в своем комментарии.

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Также Сафаров отметил, что следователь предложил оператору вновь пойти в судмедэкспертизу - через полтора года.

"Полтора. Они отказывались нам его отдать. При том , что именно мы его нашли. Мы сказали следователям, что нас били под зданием ООН и попросили ... нет... долго требовали, чтобы это видео забрали, пока его не стерли со временем. Отважный и храбрый оператор Sergey Klimenko сегодня, наконец, получил это видео. Это именно его бьют на видео. Смотрите, распространяйте, чтобы помнили о БЕРКУТЕ. Забыл. Через полтора года, сегодня, Сергею следователь предложил вновь пойти в судмедэкспертизу. Через полтора года", - добавил он.