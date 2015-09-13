Полторак заявил, что в Украине может появиться ВУЗ по подготовке танкистов

Система обучения и подготовки танковых войск Вооруженных Сил Украины будет усовершенствована.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время торжеств по случаю Дня танкиста в Харькове, передает корреспондент УНИАН.

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“Мы сейчас работаем над тем, чтобы пересмотреть все программы обучения танкистов, стандарты подготовки танкистов, как на уровне командира взвода, так и на высшем уровне. После анализа всего доступного нам материала, после анализа применения танковых подразделений и во время проведения антитеррористической операции, мною будут приняты решения или о реорганизации подразделения, которое готовит танкистов, или о создании отдельного вуза по подготовке танкистов. Но такое решение еще не принято”, - подчеркнул глава оборонного ведомства.

По его словам, сейчас изучается возможность возобновления работы Харьковского танкового института. Министр отметил, что кроме учебной базы, в Харькове расположены предприятия, занимающиеся проектированием и изготовлением бронетехники.