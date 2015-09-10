МВД: По делу о массовой драке в харьковском студгородке до сих пор остается один подозреваемый
В МВД заявили, что подозреваемый не имеет никакого отношения к добровольческим батальонам, как об этом сообщали некоторые СМИ.
По делу о массовой драке в харьковском студгородке в июне 2015 года остается один подозреваемый.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Харьковского городского управления милиции Андрей Крищенко.
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"Подозрение только одному человеку на данный момент объявлено. Проводится дальнейшая работа. Статья 296 (хулиганство). Мера пресечения – домашний арест. Мы выходили с другой мерой пресечения, суд избрал домашний арест", - сказал Крищенко.
Он отметил, что подозреваемый не имеет никакого отношения к добровольческим батальонам, как об этом сообщали некоторые СМИ.
Крищенко подчеркнул, что задержанный сотрудничает со следствием, однако не уточнил, каким образом.
Начальник харьковской милиции отметил, что в массовом погроме принимали участие 37 человек.
"Каждому нужно доказать определенные конкретные действия, те удары, которые он делал. Их локализацию и тому подобное. Каждому человеку в каждом конкретном случае. Очень трудно разделить между 37 людьми, поэтому это, к сожалению, занимает очень длительное время", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 35 молодых людей в балаклавах устроили погром в студгородке на улице Отакара Яроша. В результате драки были госпитализированы 6 человек, из них четверо - граждане Иордании - в тяжелом состоянии. Еще трем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.
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По информации харьковской милиции, пока нет сведений, что драка произошла на национальной почве, поскольку большинство пострадавших – украинцы.
12 июня милиция задержала пятерых подозреваемых в участии в погроме, однако позже прокуратура заявила, что официально подозреваемых и задержанных по этому делу не было.
Следствие ведется по статье разбой, хулиганство, покушение на жизнь группой лиц в отношении группы лиц.