МВД: По делу о массовой драке в харьковском студгородке до сих пор остается один подозреваемый

По делу о массовой драке в харьковском студгородке в июне 2015 года остается один подозреваемый.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Харьковского городского управления милиции Андрей Крищенко.

Читайте такжеВ Харькове наконец-то объявили о подозрении одному из участников массового погрома в студгородке

"Подозрение только одному человеку на данный момент объявлено. Проводится дальнейшая работа. Статья 296 (хулиганство). Мера пресечения – домашний арест. Мы выходили с другой мерой пресечения, суд избрал домашний арест", - сказал Крищенко.

Он отметил, что подозреваемый не имеет никакого отношения к добровольческим батальонам, как об этом сообщали некоторые СМИ.

Крищенко подчеркнул, что задержанный сотрудничает со следствием, однако не уточнил, каким образом.

Начальник харьковской милиции отметил, что в массовом погроме принимали участие 37 человек.

"Каждому нужно доказать определенные конкретные действия, те удары, которые он делал. Их локализацию и тому подобное. Каждому человеку в каждом конкретном случае. Очень трудно разделить между 37 людьми, поэтому это, к сожалению, занимает очень длительное время", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 35 молодых людей в балаклавах устроили погром в студгородке на улице Отакара Яроша. В результате драки были госпитализированы 6 человек, из них четверо - граждане Иордании - в тяжелом состоянии. Еще трем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Читайте такжеВ Харькове произошел взрыв в студгородке

По информации харьковской милиции, пока нет сведений, что драка произошла на национальной почве, поскольку большинство пострадавших – украинцы.

12 июня милиция задержала пятерых подозреваемых в участии в погроме, однако позже прокуратура заявила, что официально подозреваемых и задержанных по этому делу не было.

Следствие ведется по статье разбой, хулиганство, покушение на жизнь группой лиц в отношении группы лиц.