Милиция: Драка и погром в харьковском студгородке были спланированными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Это было, однозначно, организовано. Они собрались, это, пожалуй, своеобразный флешмоб был. Есть информация с камер видеонаблюдения в метро. Они собрались в определенном месте, скрывали лицо, заготавливали заблаговременно дубинки, ножи”, - отметил Крищенко.

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По его сведениям, нападавших было 30-35 человек. При этом, на месте правоохранители никого не задержали.

Крищенко отметил, что сегодня, 12 июня, в первой половине дня по подозрению в совершении преступления были задержаны 5 харьковчан в возрасте до 22 лет.

Начальник городского управления милиции добавил, что сейчас отрабатывается несколько версий преступления.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время нельзя говорить о преступлении на почве национальной вражды.

“Я не готов говорить о национальной розни, потому что из 9 пострадавших - 4 иностранцы, остальные - граждане Украины”, - подчеркнул Крищенко.

“Эта акция спланирована заранее. Но не против конкретных людей, конкретного мероприятия, конкретного автомобиля”, - отметил начальник харьковской милиции, добавив, что пострадавшие - случайные люди.

Крищенко сообщил, что нападавшие также убили двух собак, с которыми были пострадавшие, и повредили 6 автомобилей.

“Лозунгов не было, не было никакой символики - ни национальной, ни радикальной. Выкриков не было”, - отметил он.

По словам Крищенко, сейчас милиция работает над установлением всех свидетелей происшествия, в данное время некоторые из свидетелей готовы давать показания.

Он подчеркнул, что с момента сбора нападавших до того момента, когда они разошлись, прошло около получаса, звонки в милицию стали поступать через 10 минут после окончания драки, милиция прибыла на место через 5 минут после первого звонка.

По информации Крищенко, учитывая это преступление, милиция Харькова переведена на усиленный режим несения службы, общественные места и места компактного проживания иностранцев взяты под усиленный контроль.

Следствие по делу ведется по статьям “хулиганство”, “разбой”, “покушение на убийство группой лиц в отношении группы лиц”.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове группа до 40 человек устроила погром с резней на улице Отакара Яроша, где расположен студенческий городок с общежитиями нескольких вузов. Позже сообщение о нападении поступило с улицы Клочковской, что в 3 км от ул. О. Яроша. В МВД отмечали, что в результате нападения пострадали 9 человек. В 4-ю городскую больницу были доставлены 6 пострадавших, в том числе несколько иностранцев.