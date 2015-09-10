В Одессе активисты с требованием признать РФ страной-агрессором надели на депутата мусорный пакет (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в зал заседаний во время проведения сессии вошли несколько известных в городе общественников, в числе которых Алина Подолянка и Сергей Гуцалюк, который держал в руках мусорный пакет.

Активисты начали громко кричать, требуя признать Россию страной-агрессором, так как этот вопрос вообще не был внесен в повестку дня.

Общественники скандировали: «Позор!». Гуцалюк и Подолянка пошли по залу, намереваясь добиться внесения вышеназванного вопроса в повестку дня.

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Началась перепалка с членами фракции «Родина» и некоторыми бывшими «регионалами». На голову депутата данной фракции Александра Казарновского – бывшего адвоката экс-нардепа Игоря Маркова – надели мусорный пакет.

Затем произошла стычка Гуцалюка с охраной – он не хотел выходить и его, взяв за руки и ноги, вынесли из зала, Подолянка вышла сама под давлением охраны.

Как сообщал УНИАН, 26 августа сессия Одесского городского совета не состоялась из-за отсутствия кворума. Часть депутатов не пришла в связи с тем, что предполагалось рассмотрение вопроса о признании России страной-агрессором.