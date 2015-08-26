В Одессе на Думской площади активисты требуют признать Россию страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков человек собрались на Думской площади, возле здания горсовета, где должна начаться сессия.

Они держат флаги Украины, флаги ВО «Батькивщина», а также различные плакаты: «Российская Федерация – страна-агрессор», «Памятнику Небесной сотне в Одессе быть», «Свободу Надежде Савченко», а также портрет летчицы.

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Сессия Одесского горсовета, на которой планировалось рассмотрение ряда важных вопросов, включая земельные, должна была начать свою работу в 10.00, однако в итоге горсовет не смог провести сессию из-за отсутствия кворума.

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признании Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение.

Большинство местных советов Украины приняли решение о поддержке заявления ВР.