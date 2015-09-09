Во Львове автомобиль патрульной полиции в пятый раз попал в ДТП (фото)

09:42, 09 сентября 2015
Общество
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Во Львове сегодня патрульный автомобиль полиции Toyota Prius попал в дорожно-транспортное происшествие.

ДТП / varta1.com

Как сообщает на странице в Facebook львовская общественная организация „Варта 1”, активисты которой совместно с правоохранителями приобщаются к патрулированию города, 9 сентября во Львове на улице Шевченко, 297, в 6.00 произошла авария с участием ВАЗ-21011 и автомобиля полиции Toyota Prius.

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На размещенном в Facebook фото видно, что автомобиль полицейских перевернулся и лежал на крыше.

Информации о пострадавших пока нет, обстоятельства ДТП выясняются.

В патрульной полиции Львова пока комментариев не дают.

varta1.com

С начала работы полиции во Львове (с 23 августа) это уже пятое ДТП с участием патрульных автомобилей полиции.

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