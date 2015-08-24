Во Львове автомобиль патрульной полиции попал в ДТП (фото)

В центре Львова сегодня автомобиль патрульной полиции Toyota Prius попал в ДТП.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

"Сегодня, 24 августа, около 12.30, на улице Шухевича произошло ДТП с участием автомобиля новой патрульной полиции. Автомобиль получил незначительные повреждения, никто не пострадал. Сейчас патрульные полицейские проводят оформления ДТП. Все обстоятельства выясняются", - отметила Добровольская.

Как стало известно УНИАН, автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с микроавтобусом Mercedez VITO. Очевидцы утверждают, что в аварии виноваты именно патрульные полицейские.

Сегодня на патрулирование улиц Львова и охрану общественного порядка в городе заступили 30 экипажей патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, 23 августа во Львове 400 работников патрульной полиции приняли присягу и впервые заступили на патрулирование.