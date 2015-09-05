Белорусы вывесили баннер "Держитесь, братья" на матче с Украиной во Львове (фото)

В гостевом секторе "Арены-Львов", где проходит поединок, фанаты развернули баннер "Держитесь, братья" с украинским флагом и гербом, передает ТСН.

Читайте такжеВо Львове белорусские футбольные фанаты сдали кровь для бойцов АТОВ целом атмосфера очень теплая: болельщики перекликаются патриотическими кричалками и поют известную песню о российском президенте Владимире Путине.

А перед игрой украинские и белорусские фанаты прошлись маршем во Львове и сдали кровь для бойцов АТО.

В частности, как передает корреспондент УНИАН, более 1 тыс. украинских и белорусских болельщиков приняли участие в совместном марше, скандируя "Беларусь и Украина – навсегда!", "Слава Украине", "Живет Беларусь!"

Фаны обеих команд с украинской и белорусской символикой, держа впереди колонны многометровый транспарант с надписью "Братство. Совесть", прошли факельным маршем от Монумента славы на улице Стрыйской до стадиона "Арена Львов".

На многих белорусских болельщиках были красные свитера с надписью "Дзякую тебе Боже, што я не маскаль". Они скандировали "Вместе и навсегда!" и во время шествия, сопровождавшееся барабанным боем, жгли файеры и дымовые шашки.

Колонну сопровождали сотрудники полиции, нарушений общественного порядка, по данным правоохранителей, не было. В то же время прохожие охотно фотографировали участников марша и скандировали вместе с ними "Вместе и навсегда!"