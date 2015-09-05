Синоптики прогнозируют дожди, а в Киеве температура упадет до +20
19:34, 05 сентября 2015Общество
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В воскресенье, 6 сентября, на части территории Украины ожидаются дожди, в Киеве также будут дожди, температура днем составит от +18 до +20.
В Киеве завтра пройдут дожди \ Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении украинского Гидрометцентра. В частности, синоптики прогнозируют, что на западе и местами в центре Украины, а также в Сумской, Киевской и Черниговской областях пройдут дожди, температура днем от +17 до +35.
Читайте такжеВ Киеве зафиксировали еще два температурных рекордаВ восточных областях ожидается температура от +30 до +35, в центральных от +18 до +35, в южных от +29 до +35, в западных от +17 до +23, в северных от +19 до +27.
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