Синоптики прогнозируют дожди, а в Киеве температура упадет до +20

Об этом говорится в сообщении украинского Гидрометцентра. В частности, синоптики прогнозируют, что на западе и местами в центре Украины, а также в Сумской, Киевской и Черниговской областях пройдут дожди, температура днем от +17 до +35.

Читайте такжеВ Киеве зафиксировали еще два температурных рекордаВ восточных областях ожидается температура от +30 до +35, в центральных от +18 до +35, в южных от +29 до +35, в западных от +17 до +23, в северных от +19 до +27.