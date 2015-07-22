У Авакова объяснили, почему расформировали транспортную милицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе сообщила журналистам на открытии офиса Департамента патрульной полиции Киева.

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"В системе есть много дублирующих структур. А для продвижения реформ нам нужен ресурс, нам нужна внутренняя экономия, а не только надежда на внешнюю помощь и бюджет Украины", - сказала она.

По словам Згуладзе, транспортная милиция не имела достаточной загруженности работой.

"Мы посмотрели статистику транспортной милиции. У них было мало работы: у следователя всего три дела в месяц, тогда как в районных центрах у следователя в три раза больше работы. Поэтому не целесообразно иметь отдельный блок только для железной дороги. Поэтому мы оптимизировали эту структуру, а перекрывать проблематику железной дороги будет обычная криминальная полиция", - сказала Згуладзе.