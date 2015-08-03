"Мемориал" признал Сенцова и Кольченко политзаключенными

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте "Мемориала". "Ряд факторов дает понять, что дело (Сенцова) имеет очевидный политический подтекст. Одним из них является постоянное неуместное упоминание "Правого сектора". У следствия нет никаких реальных данных, свидетельствующих о том, что Сенцов или Кольченко имеют какое-либо отношение к этой запрещенной в России организации", - говорится в заявлении "Мемориала".

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"Беспрецедентным является и принуждение обвиняемых к смене гражданства с украинского на российское, несмотря на то, что они считают себя гражданами Украины и единственными документами, удостоверяющими их личность, являются украинские паспорта. Это приводит к нарушению их прав: к обвиняемым не допускают украинского консула, их не может защищать украинский адвокат", говорится в заявлении.

Украинский режиссер Олег Сенцов, обвиняемый по делу о подготовке терактов в Крыму, не признал свою вину в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону 21 июля.

По версии следствия, весной 2014 года, после аннексии Крыма, Олег Сенцов дал указание своим сообщникам взорвать памятник Ленину в Симферополе, а также планировал теракт в городе на День Победы.

Сам Олег Сенцов и ранее категорически отвергал все предъявленные ему обвинения, заявляя, что его судят за участие в Майдане и активную позицию по отстаиванию украинской государственности в Крыму.