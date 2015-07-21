Сенцов и Кольченко в российском суде не признают вины

Об этом они сказали в Северо-Кавказском военном окружном суде в Ростове-на-Дону, где сегодня проходят слушания по делу о подготовке терактов в Крыму, в чем обвиняют Олега Сенцова и Александра Кольченко, передает радио "Свобода".

Читайте такжеЧасть заседания по делу Сенцова и Кольченко пройдет в закрытом режиме

Перед этим в суде зачитали обвинительную часть.

"Я уже заявлял, что виновным себя не признаю. Повторюсь, что я считаю дело политическим и сфальсифицированным", – сказал украинский режиссер.

Ответ Александра Кольченко на обвинения его в "участии в террористическом сообществе и в совершении теракта" был аналогичным: "Свою вину не признаю полностью".

Как сообщал УНИАН, Олега Сенцова и Александра Кольченко арестовали в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". По версии следствия, они планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов. Олег Сенцов и Александр Кольченко вину отрицают.