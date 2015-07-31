В российском суде еще один свидетель отказался выступить против Сенцова

13:48, 31 июля 2015
Общество
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Один из ключевых свидетелей обвинения в деле украинского режиссера Олега Сенцова Геннадий Афанасьев отказался давать показания против него и заявил, что ранее свидетельствовал под давлением.

Сенцов и Кольченко / twitter.com/antony_mon

Таким образом, Геннадий Афанасьев стал еще одним свидетелем по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко, который отказался свидетельствовать против них. 

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Геннадий Афанасьев, ранее пошедший на сделку со следствием и приговоренный к семи годам лишения свободы, объявил, что все ранее им сказанное он говорил под давлением, передает Би-би-си.

Услышав эти слова, находящиеся на скамье подсудимых Олег Сенцов и Александр Кольченко в ответ начали аплодировать.

"Участие свое в этих действиях признаю, а этих людей там не было. В оговоре Сенцова и Кольченко участвовать не буду", - сказал он.

Накануне свидетель обвинения Алексей Чирний, так же как Геннадий Афанасьев признавший свою вину и осужденный на 7 лет в колонии строгого режима, отказался давать дополнительные показания и лишь подтвердил все предыдущие свои показания.

Бывший адвокат Алексея Чирния Илья Новиков добился того, что в материалы его дела была внесена особая позиция адвоката, который уверен, что его подзащитный оговорил себя ради более мягкого приговора по статье, которая предусматривает наказание от 10 до 20 лет заключения.

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