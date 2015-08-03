В Харькове столкнулись два трамвая, пострадали 15 человек (фото)

В Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе столкнулись два трамвая, пострадали 15 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в результате ДТП пострадали 15 человек, включая двух водителей. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Читайте такжеКиевский трамвай наехал на Google-мобиль (фото) По предварительным данным, причина столкновения — человеческий фактор. Степень вины каждого из водителей установит следствие. Движение транспорта на участке дороги, где произошло столкновение, временно остановлено.

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