В Харькове столкнулись два трамвая, пострадали 15 человек (фото)

15:05, 03 августа 2015
Общество
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В Харькове на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе столкнулись два трамвая, пострадали 15 человек.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в результате ДТП пострадали 15 человек, включая двух водителей. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

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По предварительным данным, причина столкновения — человеческий фактор.

Степень вины каждого из водителей установит следствие.

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Движение транспорта на участке дороги, где произошло столкновение, временно остановлено.

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