Ретро-трамвай с президентом Польши сошел с рельсов (фото)
Президент Польши Бронислав Коморовский попал в ДТП в регионе Лодзь, который он посетил в рамках своей избирательной кампании.
Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Dziennik.pl.
Одним из пунктов визита была поездка главы государства на ретро-трамвае в городе Константынув-Лодзинский. Однако на одной из улиц раритетное транспортное средство сошло с рельсов. «Трамвай двигался очень медленно, его скорость не превышала 15 километров в час. Никто не пострадал, ни один из пассажиров не упал», — цитирует Dziennik Lodzki машиниста.
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Коморовский, в свою очередь, отнесся к случившемуся с юмором. «Некоторые расценили бы этот случай как провокацию», — отметил президент. Он продолжил путь на бронкобусе — автобусе главы государства. Причины ДТП устанавливаются.