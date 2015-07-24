В Харькове наконец-то объявили о подозрении одному из участников массового погрома в студгородке

В Харькове объявили о подозрении в совершении преступления одному из участников массового погрома в студгородке, в результате которого ранения получили шесть человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 24 июля, сообщил журналистам начальник главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

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"Одному уже объявлено подозрение", - сказал он, заметив, что мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Дмитриев отметил, что сейчас следствие устанавливает остальных подозреваемых в совершении этого преступления. "Мы установили этих лиц, сейчас будут приняты меры, чтобы они были задержаны", - сказал он.

По его словам, для доказательства вины каждого из участников этого погрома правоохранители применяют комплекс оперативно-технических мероприятий. В то же время, ссылаясь на продолжение следствия, Дмитриев отказался предоставлять подробности.

"Есть задержанные. Мы, когда до конца эту группу разоблачат, доработаем, проведем специальную пресс-конференцию с активистами, которые помогали раскрыть (преступление - УНИАН)", - отметил начальник харьковского облуправления милиции.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 35 молодых людей в балаклавах устроили погром в студгородке на улице Отакара Яроша. В результате драки были госпитализированы 6 человек, из них четверо - раждане Иордании, были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще трем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

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По информации харьковской милиции, пока нет сведений, что драка произошла на национальной почве, поскольку из 9 пострадавших только 4 были гражданами Иордании, остальные – украинцы.

12 июня милиция задержала пятерых подозреваемых в участии в погроме, однако позже прокуратура заявила, что официально подозреваемых и задержанных по этому делу не было.

Следствие ведется по статье разбой, хулиганство, покушение на жизнь группой лиц в отношении группы лиц.