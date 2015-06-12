Милиция задержала 5 человек, подозреваемых в совершении ночных погромов в Харькове (фото)

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

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"В настоящее время задержаны 5 человек, подозреваемых в преступлении. Сейчас с ними работают следственные органы. Устанавливаются другие участники и организаторы массовой драки. Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч.4 ст. 296 (хулиганство), ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.2 ст. 187 (разбой). Максимальное наказание за совершенные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет ", - говорится в сообщении.

В милиции подтвердили, что среди пострадавших есть несколько иностранцев. "Всего 9 пострадавших человек были доставлены в 4-ю городскую больницу, у некоторых из них медики констатировали черепно-мозговые травмы и непроникающие ножевые колотые раны. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, их здоровью сегодня ничего не угрожает", - отметили в МВД.

Кроме того, в ходе ночного инцидента нападавшие разнесли стекло в автомобилях отечественного производства.

Как отметил начальник областного главка милиции Анатолий Дмитриев, из-за данного события принято решение об усилении мер безопасности в городе особенно в той части, где проживают иностранные студенты. Кардинально пересмотрены маршруты патрулей сотрудников милиции общественной безопасности. С сегодняшнего дня они будут работать по обновленным схемам для того, чтобы максимально снизить риск повторения каких-либо массовых нарушений общественного порядка в городе и взять под полный контроль криминогенную ситуацию в местах массового скопления иностранных граждан.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в ночь на 12 июня в студенческом городке по улице Отакара Яроша произошла массовая драка. Несколько десятков неизвестных молодчиков избивали всех, кто попадался им на пути, а также громили автомобили. После массовой драки за медицинской помощью обратились 9 человек, в том числе несколько иностранцев.