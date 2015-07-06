Два в одном: в "ДНР" объединили платежные карты вместе с паспортами

Террористы, захватившие часть Донецкой области, представили макет собственных банковских пластиковых карт для населения.

Об этом сообщили подконтрольные сепаратистам сайты, передает местное издание 62.ua.

Отмечается, что уже поступила первая партия карт в количестве 300 тысяч. При этом якобы подготовлены для работы терминалы и банкоматы для запуска карточной системы: около 380 банкоматов и более 700 терминалов.

Напомним, что в "республике" решили объединить паспорт и зарплатную карту. Она будет сочетать в себе удостоверение личности гражданина и банковскую карту. По словам главы "ДНР" Александра Захарченко, введение бумажных паспортов не целесообразно по причине непризнанности "ДНР", поэтому правительство решило ввести универсальный документ, который будет включать в себя персональные данные и одновременно являться платежным средством. С одной стороны, карты будут содержать паспортные данные гражданина, с другой – платёжные реквизиты.

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«Мы вводим социальные карточки. Фамилия, имя, отчество. Код. И эта же карточка сможет служить средством оплаты услуг. На неё же будут начисляться заработные платы и пенсии», — заявлял Захарченко.