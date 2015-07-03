Экс-супруга главы ГСЧС Киева служит в аннексированном Крыму

Сотрудницей МЧС России является и экс-супруга чиновника – Алла Ватолина, передает ТСН.

Согласно справке о доходах и имуществе сотрудников спасательной службы оккупированного Крыма за 2014 год можно узнать, что Ватолина служит начальником отделения надзорной деятельности по Советскому району.

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Кроме того, она имеет квартиру площадью 68 кв. м и участок земли в 10 соток.

Как рассказал ТСН Андрей Ватолин, он развелся с женой два месяца назад. А по состоянию на 31 декабря 2014 он был зарегистрированным в крымской квартире экс-жены.

Ранее новый глава ГСЧС Киева Андрей Ватолин заявлял, что не видит ничего предосудительного в том, что его сын изменил присяге и теперь служит в МЧС оккупированного Крыма.