Силовикам, перешедшим на сторону оккупантов, предлагают выбрать место службы за пределами Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"По оперативной информации, на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя ФСБ предложило всем бывшим сотрудникам Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины, которые изменили украинской присяге и служат в российских спецслужбах, определиться с местами дальнейшего прохождения ими службы за пределами полуострова", - сказал Лысенко и добавил: "Предатели никому не нужны".

Ранее УНИАН сообщал, что Россия начала военные учения в аннексированных Крыму.