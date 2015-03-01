Силовикам, перешедшим на сторону оккупантов, предлагают выбрать место службы за пределами Крыма
04:45, 01 марта 2015Политика
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В Крыму ФСБ России предлагает бывшим украинским пограничникам и работникам СБУ определиться с местом дальнейшего прохождения службы за пределами полуострова.
Здание СБУ Симферополя / krim.biz.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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"По оперативной информации, на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя ФСБ предложило всем бывшим сотрудникам Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины, которые изменили украинской присяге и служат в российских спецслужбах, определиться с местами дальнейшего прохождения ими службы за пределами полуострова", - сказал Лысенко и добавил: "Предатели никому не нужны".
Ранее УНИАН сообщал, что Россия начала военные учения в аннексированных Крыму.
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