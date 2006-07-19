Министр заявляет о давлении со стороны Польши

Министр аграрной политики Украины Александр БАРАНИВСКИЙ заявляет, что правительство Польши «давит», требуя снять запрет на импорт мяса в Украину. Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Контракты».

«Могу сказать, что сейчас правительство Польши давит на нас с требованием снять запрет на импорт мяса», - заявил А.БАРАНИВСКИЙ.

По мнению министра, «в последнее время польские контрабандисты несут колоссальные убытки и пытаются решить вопрос через чиновников».

Министр напомнил, что запрет на импорт на продукцию животноводства из Польши, Молдовы и Беларуси был введен после того, как выяснилось, что «из Польши в Украину идет огромный поток контрабанды». А.БАРАНИВСКИЙ отметил, что «это (введение запрета - УНИАН) была сверхсложная задача, ведь пришлось стать на пути огромных денег, но другого выхода у нас не было - после того, как Россия перекрыла ввоз мяса, продукция, которая шла к ним, начала оседать в Украине и давить на наших производителей».

Справка УНИАН. Государственный департамент ветеринарной медицины Украины 26 марта т.г. ввел запрет на импорт мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы из-за случаев ввоза из этих стран мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов.

В ходе переговоров с польскими представителями украинская сторона потребовала, чтобы мясо и мясные изделия, поступающие в Украину, и те, которые следуют транзитом через территорию Европейского Союза, выходили с территории Польши через пограничные пункты, на которых осуществляется пограничный ветеринарный контроль.