В центре Харькова около 100 иностранных студентов требуют расследовать погром

Как передает корреспондент УНИАН, пикет проходит на площади Конституции в центре города. Его участники держат национальные флаги и плакаты с надписями на разных языках "Нет расизму", "Нет расизму и национализму", "Защитите иностранных студентов", "Просим господина губернатора направить все силы на поимку преступников".

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Харьковские иностранные студенты убеждены, что массовую драку и погром в студгородке устроили радикально настроенные молодчики, и она была направлена исключительно против иностранцев. Участники пикета призвали власти и правоохранителей выявить и наказать всех виновных в избиении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 35 молодых людей в балаклавах устроили погром в студгородке на улице Отакара Яроша. В результате драки были госпитализированы 6 человек, из них четверо - граждане Иордании - находились в тяжелом состоянии. Еще трем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

12 июня милиция задержала пятерых подозреваемых в совершении погрома. Следствие ведется по статьям - разбой, хулиганство, покушение на жизнь группой лиц в отношении группы лиц.