В центре Харькова около 100 иностранных студентов требуют расследовать погром
В Харькове около 100 иностранных студентов проводят пикет с требованием найти и наказать виновных в погроме в студгородке на улице Отакара Яроша 11 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, пикет проходит на площади Конституции в центре города. Его участники держат национальные флаги и плакаты с надписями на разных языках "Нет расизму", "Нет расизму и национализму", "Защитите иностранных студентов", "Просим господина губернатора направить все силы на поимку преступников".
Читайте такжеПострадавшие во время погрома в Харькове иорданцы находятся в реанимации, в больницу прибыл консул
Харьковские иностранные студенты убеждены, что массовую драку и погром в студгородке устроили радикально настроенные молодчики, и она была направлена исключительно против иностранцев. Участники пикета призвали власти и правоохранителей выявить и наказать всех виновных в избиении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 35 молодых людей в балаклавах устроили погром в студгородке на улице Отакара Яроша. В результате драки были госпитализированы 6 человек, из них четверо - граждане Иордании - находились в тяжелом состоянии. Еще трем пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.
12 июня милиция задержала пятерых подозреваемых в совершении погрома. Следствие ведется по статьям - разбой, хулиганство, покушение на жизнь группой лиц в отношении группы лиц.