В ходе погрома на улицах Харькова пострадали пятеро студентов из Иордании - СМИ

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на корреспондента, который общался со свидетелями происшествия.

По словам свидетелей, из их компании попали в больницу пять человек, один в тяжелом состоянии. Врачи в свою очередь отмечают, что сейчас еще продолжается операция.

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Как рассказали свидетели, "они, как обычно, вечером сидели и пили кофе, чай, когда внезапно группа людей из 40-50 человек, лица которых были укутаны футболками, налетели и начали все крушить".

По словам собеседников корреспондента, налетчики "не просто были настроены запугать и избить, но и убивать".

Как сообщал УНИАН, в Харькове поздно вечером 11 июня около 40 человек устроили погром с резней на улице Отакара Яроша, где находится студенческий городок с общежитиями нескольких вузов. Позже поступили сообщения о нападении на улице Клочковской, что в 3 км от ул. О.Яроша. По данным МВД, пострадавших от нападения - 6 человек.