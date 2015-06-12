В ходе погрома на улицах Харькова пострадали пятеро студентов из Иордании - СМИ
Пострадавшие в ходе погрома в Харькове являются гражданами Иордании, которые учатся на медицинском факультете Харьковского национального университета им. Каразина.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на корреспондента, который общался со свидетелями происшествия.
По словам свидетелей, из их компании попали в больницу пять человек, один в тяжелом состоянии. Врачи в свою очередь отмечают, что сейчас еще продолжается операция.
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Как рассказали свидетели, "они, как обычно, вечером сидели и пили кофе, чай, когда внезапно группа людей из 40-50 человек, лица которых были укутаны футболками, налетели и начали все крушить".
По словам собеседников корреспондента, налетчики "не просто были настроены запугать и избить, но и убивать".
Как сообщал УНИАН, в Харькове поздно вечером 11 июня около 40 человек устроили погром с резней на улице Отакара Яроша, где находится студенческий городок с общежитиями нескольких вузов. Позже поступили сообщения о нападении на улице Клочковской, что в 3 км от ул. О.Яроша. По данным МВД, пострадавших от нападения - 6 человек.