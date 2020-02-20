Под Полтавой начались стычки между полицией и противниками эвакуации украинцев из Китая: в соцсетях появилось видео
На въезде в пгт Новые Санжары Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
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Видео стычки появилось на странице “ХС Харьков” в Facebook. На нем можно видеть, как полицейские скрутили и увели одного из участников акции.
На видео присутствует ненормативная лексика.
Ранее стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.
В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюхивку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава — Александрия.