"Будем ложиться под колеса": жители села на Полтавщине протестуют из-за слухов о приезде эвакуированных украинцев

19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

Эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Новосанжарского поселкового совета Валентин Ивашина, который ночью вместе с селянами вышел на протест против такого соседства.

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По его словам, областная власть не уведомила граждан о том, что эвакуированных из Китая украинцев привезут именно в Новые Санжары, но это стало известно от самих медиков.

«Хотя местная власть и не получила официальной информации о возможном карантинном заселении людей, которые находились на территории распространения коронавируса, люди собрались, чтобы обезопасить себя и свои семьи от инфицирования. Ведь распространение вируса станет возможным, если у нас разместят упомянутых граждан. При этом всем мы прекрасно понимаем, что этот медицинский центр находится в черте населенного пункта. Нет достоверной информации, кого должны привезти на карантин. Решение общины — не допускать в санаторий никого из эвакуированных. Население выражает свой протест»,- сообщил Ивашина.

Въезды в Новые Санжары и Лелюхивку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава — Александрия.

Сейчас с протестующими общается начальник полиции Полтавщины Иван Выговский, ожидают также губернатора области Олега Синегубов.

«В случае прибытия гостей будем жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу», - говорят пикетчики.

Пока правоохранители не подтверждают информацию о прибытии эвакуированных украинцев. По словам Выговского, полиция не допустит нарушений и поэтому он, узнав о пикетах, приехал следить за порядком. Но люди ему не верят, отмечая, что в санаторий уже заехали нацгвардейцы в полной амуниции.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань. Время его прибытия в Украину - в 7:45 20 февраля.

На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - троих украинцев и одну иностранку.