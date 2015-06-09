От звезды "антимайдана" Топаза требуют выплатить почти 875 тысяч гривень компенсации

В Харькове областной совет и государственное предприятие "Госпром" предъявили активисту антимайдана Игнату Кромскому по кличке "Топаз" гражданский иск с требованием компенсировать материальный ущерб в размере почти 875 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующий иск был заявлен сегодня, 9 июня, во время заседания Киевского райсуда Харькова по делу Кромского.

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На соответствующую сумму было оценено поврежденное во время штурма Дома советов имущество и помещения облсовета и ГП "Госпром".

Из-за необходимости вызвать в суд представителей заявителей гражданского иска и учитывая необходимость участников процесса ознакомиться с заявленным иском в судебном заседании объявлен перерыв до 11 часов утра 22 июня.

Справка УНИАН. Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Он был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта здания Харьковской ОГА. Обвиняемый дважды сбегал от следствия.

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14 апреля Киевский райсуд Харькова продлил срок содержания под стражей Кромскому, известному под кличкой "Топаз", до 14 июня.

9 июня Киевский райсуд начал слушание дела по существу. Судья по ходатайству прокурора продлил содержание под стражей без возможности внесения залога для Кромского до 13 августа.