В Харькове задержали сепаратиста по кличке Топаз - СМИ

По неофициальной информации, ему инкриминируют действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, захвату власти и разрушение целостности страны.

Источники "Медиапорта" в правоохранительных органах утверждают, что задержание произошло согласно предоставленной санкцией суда. В то же время соратники Кромский устроили пикет возле управления милиции и пообещали на субботу акции протеста с требованием отпустить активиста.

За несколько часов перед задержанием Кромський появился на совместной пресс-конференнції представителей местных Євромайдана и Антимайдана. Ее участники договорились о согласовании определенных позиций в дальнейших акциях, в частности, о недопустимости применения силы против друг друга, воздержание от действий, которые могут навредить территориальной целостности страны и т.д.

Вместе с тем Кромський на западе заявил, взглядов своих не изменил и до сих пор считает возможным приглашение российский войск на территорию Харьковской области.

"Я вот обращался к Российской Федерации, непосредственно к Владимиру Владимировичу. Ввод войск сюда не означает отключение Востока или, возьмем определенно, Харьковской области в состав Российской Федерации. А лишь для того, чтобы защитить мирных граждан от кровопролития, которое, в принципе, уже начало происходить", - заявил он.

Или арест связан с этими заявлениями, с предыдущими действиями Кромский, милиция пока официально не комментирует.