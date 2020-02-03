Бывшему районному прокурору Крыма объявили подозрение в государственной измене

По данным следствия, он вынес незаконный приговор украинцу за якобы унижение представителя "правоохранительных органов" оккупантов во время проведения незаконного обыска.

Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему прокурору Роздольнинского района АР Крым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Читайте такжеДенисова осудила "облаву" правоохранителей на мусульман возле мечети в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, на основании показаний работников так называемого «отдела МВД России по Раздольненскому району» Роздольнинским районным судом вынесен приговор по ст. 319 УК РФ в отношении гражданина Украины и назначено ему наказание в виде 320 часов обязательных работ за якобы унижение представителя «правоохранительных органов» оккупантов во время проведения незаконного обыска.

При этом в прокуратуре АРК напомнили, что правосудие на территории Украины и, в частности территории временно оккупированного полуострова, должно осуществляться исключительно в порядке и на основании законодательства Украины, поэтому вышеуказанный приговор вынесен незаконно.

«В свою очередь прокурор Роздольнинского района, который перешел на службу к оккупантам, понимая незаконность ранее вынесенного приговора суда, вопреки Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конвенции о защите гражданского населения во время войны, требовал изменения наказания по указанному приговору с 320 часов обязательных работ на более строгое наказание в виде 40 дней лишения свободы. Как результат, суд, удовлетворил ходатайство указанного прокурора и изменил приговор гражданину Украины, чем нарушил право украинца на свободу и личную неприкосновенность и справедливый суд», - отметили в ведомстве.