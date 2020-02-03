Оккупанты лишают жителей Донбасса зарплаты из-за отказа получать "паспорта" "ДНР/ЛНР"

В ОРЛДО местных жителей, по данным разведки, заставляют отказываться от украинского гражданства.

За отказ получать "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР" людям на оккупированных территориях снижают или не выплачивают заработную плату.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Российские оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, которые не намерены отказываться от украинского гражданства. В частности, руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, которые не имеют т. зв. «республиканских паспортов». Одновременно оккупационными администрациями доводится информация относительно первоочередного получения работниками российского гражданства при условии наличия т.зв. "паспортов ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Кроме того установлено, что военнослужащим российско-оккупационных войск из числа местного населения дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на уплату платежей.

Как сообщал УНИАН, ранее главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что террористическая группировка "ДНР" признает использование жителями оккупированных территорий паспортов граждан Украины.