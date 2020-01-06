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В Днепре спасатели спели "противопожарную" колядку (видео)

21:59, 06 января 2020
Общество
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Клип они опубликовали в общий доступ \ фото dsns.gov.ua

Спасатели хотели поздравить украинцев с праздниками и небанально предостеречь от опасности. Поскольку только за первые два дня Нового года в Украине произошло почти 300 пожаров. А за неделю - погибли 77 человек. 

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Видео опубликовали на сайте ГСЧС.  Взрослым и детям напоминают: не играть с огнем, не курить в доме, следить за электричеством, а в случае чего вызывать ГСЧС. Спасатели не только написали текст, но еще и спели и снялись в клипе.

Вместе с детьми из церковного хора и пожарной техникой. Клип они опубликовали в общий доступ. Противопожарную колядку приглашают петь всех желающих.

"Сто один, сто один номер наш простой. Мы всегда готовы вам помочь", - спели спасатели.

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Теги: #новости Украины#спасатели#колядки#новости Днепрапогода в Днепре