В Днепре спасатели спели "противопожарную" колядку (видео)

Спасатели напомнили об опасности огня.

Спасатели хотели поздравить украинцев с праздниками и небанально предостеречь от опасности. Поскольку только за первые два дня Нового года в Украине произошло почти 300 пожаров. А за неделю - погибли 77 человек.

Читайте такжеНовогодняя ночь на Житомирщине: есть пострадавшие от запуска фейерверков

Видео опубликовали на сайте ГСЧС. Взрослым и детям напоминают: не играть с огнем, не курить в доме, следить за электричеством, а в случае чего вызывать ГСЧС. Спасатели не только написали текст, но еще и спели и снялись в клипе.

Вместе с детьми из церковного хора и пожарной техникой. Клип они опубликовали в общий доступ. Противопожарную колядку приглашают петь всех желающих.

"Сто один, сто один номер наш простой. Мы всегда готовы вам помочь", - спели спасатели.