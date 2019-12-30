цей матеріал доступний українською

В полиции рассказали о работе правоохранителей в новогоднюю ночь

14:58, 30 декабря 2019
Общество
46 0
Новый год Украина встретит под усиленной охраной полиции / Фото УНИАН

Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в ночь с 31 декабря на 1 января на территории государства запланировано 910 праздничных мероприятий. Они пройдут в 702 населенных пунктах. По предварительным расчетам, участие в праздновании примут более миллиона граждан.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию для обеспечения общественной безопасности и порядка, а также координировать работу всех подразделений.

Как сообщал УНИАН, на период новогодних и рождественских праздников будут дежурить около 7 тысяч спасателей - они также перешли на усиленный режим несения службы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2020
Теги: #новости Украины#полиция#Новый год