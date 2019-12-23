"Эти люди поднялись с оружием": директор УИНП намерен опровергнуть советские мифы о Бандере и Шухевиче

Новоназначенный директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович планирует продолжить работу своего предшественника на этом посту Владимира Въятровича по популяризации истории освободительной борьбы в Украине в 1940-1960-х годах.

Новоназначенный директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович намерен преодолеть полярность оценок в обществе деятельности Организации украинских националистов Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я не считаю, что при Вьятровиче было уделено слишком много внимания освободительному движению. Наоборот, эта история претерпела огромные идеологические воздействия при Советском Союзе, начиная от затирания, заканчивая откровенной фальсификацией и демонизацией людей, которые боролись за независимость Украины. Мы будем опровергать эти мифы», - подчеркнул Дробович.

Он отметил, что фигуры Бандеры и Шухевича вызывают полярные оценки в обществе.

«Поэтому УИНП должен проводить диалог с гражданами, чтобы люди, которые имеют вопросы к фигурам этих людей, поняли, почему для одних граждан эти люди ценны. Мы должны рассказать, почему для многих людей в Украине эти люди ценны. Когда большинство населения сидели на советских кухнях и не хотели выступать против Советского Союза, в это время людей расстреливали за вольнодумство, эти люди поднялись с оружием. Кто-то вступил в союз с нацистами, кто боролся против обоих тоталитарных режимов», - сказал Дробович.

По его убеждению, это история, которую нужно знать, а люди сами сделают оценки, имея полную информацию о событиях освободительной борьбы в Украине в 1940-1960-х годах.