Директор УИНП ищет "хорошие идеи" для недорогой декоммунизации "Родины-матери"

Новоназначенный директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что памятник является сложной инженерной конструкцией, и поэтому нельзя просто так демонтировать герб с помощью строительных рихтовок, поскольку будет нарушен баланс скульптуры.

Новоназначенный директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложить власти недорогой способ демонтажа советского герба с памятника "Родина-мать" в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам Дробовича, специалисты имеют варианты демонтажа герба, однако они дорогостоящие.

"Что касается этого памятника в музее истории Украины во Второй мировой войне, то мне буквально позавчера сообщили, что у института Патона есть решение, как демонтировать герб, но это очень дорого.

Мы, конечно, обратимся в Министерство культуры, чтобы заложить деньги на это, но предварительно посоветуемся с гражданами, готовы ли они заплатить такие деньги. Или предложим придумать какой-то более грациозный вариант решения вопроса.

Если у вас есть хорошие идеи, как недорого выполнить закон о декоммунизации, который касается герба Советского Союза на щите "Родины-матери", то пожалуйста ", - сказал Дробович.

Также он добавил, что сам памятник является сложной инженерной конструкцией, и поэтому нельзя просто так демонтировать герб с помощью строительных рихтовок, поскольку будет нарушен баланс скульптуры.