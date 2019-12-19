Смертельное ДТП на Черниговщине: водителю автобуса объявлено подозрение

В результате аварии погибло трое человек, еще 14 получили телесные повреждения.

На Черниговщине вчера объявлено подозрение водителю пассажирского автобуса сообщением «Херсон-Москва», по вине которого на этой неделе погибли трое людей.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно информации, прокуратура Черниговской области сообщила о подозрении 44-летнему водителю в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц).

Предварительно установлено, что управляя автобусом Neoplan на автодороге «Кипти-Глухов-Бачевск», подозреваемый нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу для движения и в последующем допустил столкновение с тягачом Iveсo с полуприцепом, за рулем которого находился гражданин Сербии.

В результате ДТП погибли трое пассажиров автобуса. Еще 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения области. Решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения.

Проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления, продолжается.

За содеянное водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря около 22:40 на автодороге «Кипти-Глухов-Бачевск» вблизи с. Мосты Бахмачского района Черниговской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Neoplan сообщением «Херсон – Москва», грузового автомобиля Iveco (Республика Сербия) и легкового автомобиля Toyota Camry.

В результате аварии погибли 3 человека. В больницу были госпитализированы 15 травмированных в ДТП людей.