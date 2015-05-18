В Полтаве перед зданием суда протестующие пытались забросать Кернеса яйцами

Об этом написал в соцсети советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко. Он напомнил, что сегодня в 10.30 в Полтаве должно было состояться предварительное заседание суда по делу Геннадия Кернеса.

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"Он вместе со своими адвокатами и охранниками таки приехал сегодня на предварительное заседание суда. Но до зала заседания не дошел. На подступах к зданию суда его встречала небольшая манифестация из 50-60 протестующих, которые попытались закидать Кернеса яйцами", - написал Антон Геращенко.

Антон Геращенко обратился ко всем протестующим и людям, бросавшим яйца: "Неужели вы думаете, что кидок яйца в ненавистного вам Кернеса заменит открытый судебный процесс, в ходе которого весь народ Украины, весь мир смог бы услышать о том, как мер второго по величине города в Украине обоснованно подозревается в похищении и избиении активистов Евромайдана?".

Советник министра внутренних дел допустил, что "вся эта история с закидыванием яйцами могла быть организована, наоборот, группой поддержки Кернеса с целью искусственно создать якобы угрозу его участию в судебном заседании в Полтаве".

По словам Антона Геращенко, адвокаты Геннадия Кернеса "уже заявили журналистам, присутствующим в суде, что якобы у них есть оперативная информация о том, что у кого-то из протестующих могло быть оружие". Он сообщил, эта версия будет проверяться.

Как отметил Антон Геращенко, несмотря на данный инцидент, Киевский райсуд Полтавы должен продолжить свою работу по рассмотрению дела Кернеса в рабочем режиме.

Как сообщал УНИАН, суд в Полтаве рассматривает дело по обвинению Кернеса в пытках, избиении и незаконном лишении свободы харьковских активистов Евромайдана.