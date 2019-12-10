Стрельба в больнице в Чехии: украинцы не пострадали
По предварительной информации, граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в больнице города Острава в Чехии.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в микроблоге Twitter.
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«В чешском городе Острава сегодня утром неустановленное лицо устроило стрельбу в местной больнице. По предварительным данным, погибли шесть человек», - отметил он.
По его словам, Консульство Украины в Брно находится в контакте с полицией и кризисным штабом. «По предварительной информации, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет», - сообщил Перебийнис.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, утром в больнице чешского города Острава неизвестный мужчина средних лет открыл стрельбу по пациентам и персоналу. Сообщалось, что погибли по меньшей мере четыре человека.