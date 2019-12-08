Календарь событий: истории роликов, пинг-понга и компьютерной мыши, первая Нобелевская премия, последний след людей на Луне, открытие Новой Зеландии, казнь Хусейна, тайна пропажи века и великий авантюрист Ло

9 декабря

Неделя начинается с Международного дня памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления, учрежденного в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Армении. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Ее одобрили 80 стран-членов Ассамблеи.

Еще 9 декабря по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Конвенция 2003 года - первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность наносит ущерб национальному благосостоянию.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, 9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал модель роликовых коньков со стальными шарикоподшипниками в колесах. В 1902 году в его родном городе был открыт первый роллердром, на котором присутствовало 7000 человек! Но история роликов намного «старше». В 1760 году изобретатель Джозеф Мерлин отправился на маскарад в Лондоне в ботинках с металлическими колесами. Именно так и появились первые в мире роликовые коньки. Он лихо катался по бальному залу, играя на скрипке, однако, разогнавшись, не сумел затормозить и врезался в огромное зеркало. В 1823 году Роберт Джон Тайерс придумал коньки «Ролито», поместив пять колес в ряд в основание обуви. Но его изобретение тогда никто не воспринял всерьез. В 1863 году американец Джеймс Плаймптон изобрел четырехколесные коньки с расположенными рядом двумя парами колес. Ролики Плаймптона позволили делать повороты, а также ездить вперед и назад. С изобретением колеса с шарикоподшипником в 1884 году ролики приобрели высокую скорость и маневренность. Появилась первая ассоциация роллеров. В 1908 году Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке стал местом массового катания на роликовых коньках. Следом катки открывались по всей Америке и Европе. Новый вид спорта приобретает большую популярность. В 1960 году ролики начинают изготавливать из пластмассы. А на рубеже 1980-х происходит настоящий роликовый бум. В этот период было открыто свыше 4000 дискотек для роллеров. До середины 1990-х годов практически все роликовые коньки имели жесткий ботинок, напоминающий горнолыжный. В 1995 году фирма K2 представила первые ролики с мягким ботинком, которые гораздо лучше подходили для прогулочного катания и вскоре заняли доминирующую позицию. В 1997 году в Америке появилась фирма Upsidedown, чья первая модель роликов - Damocles - стала поистине революционной. Спустя год компания поменяла название на более короткое и звучное USD и очень скоро превратилась в одну из крупнейших на рынке скейтинга. А роликовые коньки и сегодня продолжаются пользоваться огромной популярностью.

В 1953 году компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.

9 декабря 1968 года считается Днем рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Она представляла собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу – он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши. Первую «современную» мышь собрал инженер Билл Инглиш, а программы для демонстрации ее возможностей написал Джефф Рулифсон. Внутри устройства находились два металлических диска: один поворачивался, когда устройством двигали вперед, второй отвечал за движение мыши вправо и влево. Позже идеей заинтересовалась компания Xerox. Ее исследователи изменили конструкцию мыши, и она стала похожа на современную. В начале 1970-х годов компания Xerox впервые представила мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо дисков шарик и ролики, а стоила 400 долларов! В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось снизить до 25 долларов. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в ОС Windows для IBM PC. Сегодня существует два вида компьютерных мышей: механические и оптические. В конце 1990-х годов компания Sun Microsystems представила первую лазерную мышь. Она отличается более высокой точностью работы и низким энергопотреблением. Массовое производство лазерных мышей началось в 2004 году. Последней новинкой техники стали беспроводные мыши.

В 2005 году в Лондоне завершилась эксплуатация «Рутмастеров» - знаменитых двухэтажных красных автобусов.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях - День грузчика, День оживления и День рождения Оле-Лукойе.

Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила и Петра.

10 декабря

Во вторник - День прав человека, учрежденный ООН в 1950 году. Дата выбрана в честь принятия Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека - эпохального документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения. Этот Документ, принятый почти сразу же после Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов людей, стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Его переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках, что свидетельствует об универсальном характере и масштабах распространения Декларации. На ее основе осуществлялась разработка других международных соглашений.

Еще 10 декабря - Всемирный день футбола. Так международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих не просто игра, а стиль жизни. И, конечно же, в этот день, в честь праздника, проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба. Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» ученые нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму. И все же об этой игре известно очень мало - то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, и что она была известна уже три тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными Севера и Юга Англии.

10 декабря отмечается Международный день прав животных, он был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение - он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на нашей планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

7.16.3.2.13, 6 Бен 16 Шуль (10 декабря 36 год до н. э.) – это первая дошедшая до нас стела с датой календаря майя. Она была найдена при раскопках в Чьяпа-де-Корсо (Мексика).

В 1768 году в Лондоне была учреждена Королевская Академия художеств – самая влиятельная и авторитетная ассоциация художников Великобритании. Она была учреждена по приказу английского короля Георга III. Первым президентом Академии был избран знаменитый английский исторический и портретный живописец Джошуа Рейнолдс. Со дня основания академия неоднократно меняла «место жительства» и только в 1868 году окончательно обосновалась в здании Бирлингтон-хаус на улице Пикадилли в Лондоне. В настоящее время состав Академии ограничен 80 местами, из которых 14 зарезервированы для скульпторов, 12 - для архитекторов и 8 - для граверов. Остальные 46 занимают живописцы. Новые академики выбираются действующими членами Академии.

В 1901 году 10 декабря были вручены первые Нобелевские премии. Они присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества. Основателем премии был Альфред Нобель - известный шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений, самое известное среди них - динамит. За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние, благодаря внедрению собственных открытий, основную часть которого он завещал на учреждение международной премии. Кстати, последний вариант своего знаменитого завещания Нобель подписал почти за год до своей кончины - 27 ноября 1895 года. Результатом этого завещания стала организация Нобелевского фонда. На сегодняшний день за присуждение Нобелевских премий во всех отраслях науки и культуры отвечают шведские организации. Исключением является Нобелевская премия мира – кому присудить эту награду, решает Норвежский Нобелевский комитет. Есть несколько интересных пунктов, регламентирующих выбор лауреатов. Так, Нобелевской премией могут награждаться только отдельные лица, а не учреждения (за исключением опять же Премии мира — она может присуждаться как отдельным лицам, так и организациям). В одной номинации Нобелевской премией могут быть одновременно награждены две работы. Это правило, введенное только в 1968 году, де-факто соблюдалось всегда. Денежное вознаграждение при этом делится сначала поровну между работами, а потом так же поровну между их авторами. Нобелевская премия не может присуждаться посмертно. Но если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (в октябре) и умер до церемонии вручения (10 декабря текущего года), то премия за ним сохраняется. Премия может вообще никому не присуждаться, если члены соответствующего комитета не выбрали достойных работ среди представленных на конкурс. В этом случае призовые средства сохраняются до следующего года. Если же и тогда премия не будет вручена, они передаются в закрытый резерв Нобелевского фонда. В свою очередь лауреаты, получившие премии, должны выступить с так называемой «Нобелевской мемориальной лекцией», которая публикуется затем Нобелевским фондом в особом томе. Процедуре награждения номинантов предшествует большая работа, которая ведется круглый год многочисленными организациями по всему миру. Окончательный отбор лауреатов проводят шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет. Обычно это происходит в октябре. А 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля (10 декабря 1896 года), лауреатов награждают в столицах сразу двух стран. В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи, председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает премию в области защиты мира. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом, лауреатам вручается золотая медаль с изображением Нобеля и диплом. Помимо самой церемонии вручения премии торжества, посвященные этому событию, включают в себя еще две важных составляющих - Нобелевский ужин и Нобелевский концерт.

Неофициальный праздник - День сидения на окне.

Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия и Андрея.

11 декабря

В среду - Международный день гор, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. Но учрежден он был ранее - в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, когда была принята Повестка дня на XXI век. Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом почти 13 процентов населения. Горы не только источник средств к существованию и благополучию почти для 915 миллионов людей, проживающих в горных районах, но опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья. И, конечно же, нельзя забывать, что горы - это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

11 декабря - Международный день танго. Он отмечается в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя. Слово «танго» появилось значительно раньше, чем сам танец. Изначально оно использовалось на одном из Канарских островов для обозначения «собрания для танцев и игры на барабанах». Кстати, эти барабаны также назывались «танго».

11 декабря 1946 года при ООН был организован ЮНИСЕФ - «Чрезвычайный фонд защиты детей ООН». Он был учрежден в качестве временной вспомогательной организации для оказания помощи детям, в том числе пострадавшим в результате Второй мировой войны. В 1953 году ООН сделала организацию постоянной и расширила круг ее деятельности, а Фонд получил свое нынешнее наименование с сохранением первоначальной аббревиатуры UNICEF. В 1965 году Детский фонд ООН получил Нобелевскую премию мира.

11 декабря 1972 года экипаж «Аполлона-17» стал последним, кто ступил на лунную поверхность из людей. «Аполлон-17» был запущен 7 декабря 1972 года и вернулся на Землю 19 декабря. В команду космического корабля вошли командир Юджин Сернан, пилот командного модуля Роналд Эванс и пилот лунного модуля – первый ученый-космонавт, геолог Харрисон Шмит. В то время, как Эванс совершал витки вокруг Луны, Шмит и Сернан за время трех вылазок, длившихся по 7,2, 7,6 и 7,3 часа, собрали рекордные 110 кг лунной породы. Экипаж прошел на луноходе 34 км по долине Тельца, открыл в кратере Шорти так называемую «оранжевую грязь», представляющую собой оранжевые шарики из стеклоподобного материала, и оставил на лунной поверхности комплекс самого сложного оборудования. На сегодняшний день эта миссия остается последним пилотируемым полетом к Луне и последней высадкой людей на ее поверхность. Пластина, оставленная на лестнице нижней ступени Челленджера, гласит: «Здесь Человек завершил свое первое исследование Луны, декабрь 1972, н.э. Пусть дух мира, с которым мы прибыли, отразится в жизнях всего человечества». На пластине изображены два земных полушария и видимая сторона Луны, а также подписи Сернана, Эванса, Шмита и президента Ричарда Никсона.

В 2000 году в США началась регулярная эксплуатация высокоскоростных поездов «Acela Express».

Неофициальный праздник - Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.

Именины у Василия, Григория, Анны, Николая и Андрея.

12 декабря

В четверг - Международный день нейтралитета, учрежденный в 2017 году ООН. Нейтралитет в системе международного права представляет собой политику неучастия в войне и отказ от участия в военных блоках в мирный период времени. Придерживаясь политики нейтралитета, государства в различные периоды истории стремились обезопасить себя и своих граждан от разрушительных последствий войн, происходивших на сопредельных территориях.

Еще 12 декабря отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Вопрос повышения внимания к здоровью населения планеты неоднократно становился темой обсуждения на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, а также Всемирной Организации Здравоохранения. В 2012 году Генассамблея приняла резолюцию, адресованную всем государствам-членам ООН, которая являлась призывом усилить все возможные меры для достижения глобального результата: всеобщего охвата населения планеты услугами здравоохранения.

12 декабря в Украине - День Сухопутных войск Вооруженных сил. Он был учрежден указом президента в 1997 году - на следующий год после того, как СВ Вооруженных Сил Украины были сформированы и опять-таки на основании указа президента. Поздравляем всех с этой датой!

12 декабря 1901 года в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса. У истоков настольного тенниса стояли британские военные, которые несли службу в Индии и Южной Африке. Вместо ракеток они использовали крышки от сигарных коробок, мячами служили обрезанные бутылочные пробки, а вместо сетки на столе выкладывались книги. Большой вклад в развитие пинг-понга сделал англичанин Джеймс Гибб, привезший в 1900 году из США полые целлулоидные мячи. История происхождения названия «пинг-понг» (напоминающее звук удара мячика о стол) доподлинно неизвестна. Считается, что его придумал сам Гибб, но есть мнение, что оно было введено в употребление в 1901 году компанией «Джон Жак и сыновья». Эта фирма официально зарегистрировала это название и передала права на использование торговой марки в Америке фирме «Паркер бразерс», которая сразу же наладила производство спортивного инвентаря для этой игры. В начале прошлого века правила пинг-понга усложнили. Однако статус отдельного вида спорта игра тогда еще не получила. В пинг-понг играли в основном британские аристократы после ужина и только в виде развлечения. В одном из воспоминаний начала 20 века говорилось, что мужчинам по тогдашним правилам не рекомендовалось играть в настольный теннис в вечерних костюмах, а дамам - в платьях. Рукоятки ракеток в тогдашнем настольном теннисе были длинными, а сама поверхность ракетки - вытянутой и по форме напоминала грушу. Новый виток популярности настольного тенниса в Англии и Уэльсе пришелся на 1920-е годы. В странах Европы и Дальнего Востока появились национальные ассоциации, что позволило решить проблему с международной стандартизацией правил. В 1926 году была образована Международная федерация настольного тенниса, еще через год в Лондоне прошел Первый чемпионат мира по настольному теннису. С 1988 года настольный теннис является олимпийским видом спорта.

В 1910 году в Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд. Дороти Арнольд родилась в 1884 году в Нью-Йорке. Ее отец был хозяином парфюмерной компании, а она - известной и завидной невестой. Но сама она не торопилась замуж, предпочитая самореализацию в качестве писательницы. К декабрю 1910 года из-под пера Арнольд вышло несколько произведений, последним из которых был рассказ "Листья лотоса". За жизнью молодой девушки пристально следили журналисты. Как отмечала пресса, Арнольд находилась "на вершине своей молодости, богатства, была особенно популярна, перспективна и с виду абсолютно счастлива". Она утром пообещала своей матери встретиться в кафе, но туда так и не явилась. Отец Дороти - Фрэнсис Арнольд не стал обращаться в полицию, опасаясь, что это нанесет ущерб его престижу и привлечет внимание общественности и прессы к сложившейся ситуации. Но успеха расследование пропажи, проведенное сотрудниками детективного Агентства Пинкертона, не имело. Когда к поискам подключилась полиция, следов Дороти и вовсе не нашли. К концу 1910-х годов поиски Дороти Арнольд прекратились. Потративший на них порядка ста тысяч долларов, ее отец - Фрэнсис Арнольд к моменту своей смерти окончательно потерял веру в то, что его дочь жива. В своем завещании он указал, что считает Дороти мертвой и по этой причине не оставляет ей какой-либо доли своего наследства. В 1922 году он ушел из жизни. История исчезновения Дороти Арнольд легла в основу множества романов и кинофильмов. Но самым интересным и романтичным является то, что именно именем Дороти Арнольд Фрэнк Баум назвал героиню своего романа «Волшебник страны ОЗ», унесенную ураганом в сказочную страну.

В 1911 году столица Индии была перенесена из Калькутты в Дели.

В 1961 году в США был запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

В 1991 году Верховный Совет Украины принял закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР, согласно которому отменялась 122 статья УК Украины (за добровольные гомосексуальные отношения). С того момента предусматривается наказание за гомосексуальные отношения только в случае применения насилия.

В 2008 году Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Неофициальные праздники - День почесывания за ухом и Международный день «Heavy Metal».

Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана и Дениса.

13 декабря

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 13 декабря 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Вторым европейцем, посетившим острова, стал Джеймс Кук. Члены его экспедиции высадились на берег Новой Зеландии осенью 1769 года. Тасман провозгласил эти земли собственностью короля Георга III и нанес на карту их береговую линию. За ним в 90-х годах 18 века последовали китобои и охотники на тюленей, а в 1814 году появились первые христианские миссионеры. В 1840 года вожди местного племени маори в селении на реке Вайтанга подписали с Великобританией договор, согласно которому маорийские вожди уступали английской королеве «все права и полномочия суверенитета». С 1840 по 1907 год страна была британской колонией. С 1907 года Новая Зеландия формально считается самоуправляющимся доминионом Великобритании. В 1931 году она получила право на самостоятельность во внешних и внутренних делах. Сейчас Новая Зеландия является независимой страной внутри британского содружества. Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира. Формальной главой государства является королева Великобритании. Интересы Британии в Новой Зеландии представляет генерал-губернатор. На государственном флаге Новой Зеландии изображены четыре главные звезды созвездия Южного Креста – красные на темно-синем поле с изображением флага Великобритании в верхнем левом углу. Национальная эмблема Новой Зеландии – щит, увенчанный короной, с расположенными по бокам маорийским вождем и европейской женщиной.

В 1941 году произошло сильное наводнение в Хуаразе (Перу), вызванное отколовшимся куском ледника, упавшим в озеро Палькакоча. Погибли порядка 7 тысяч человек.

В 2003 году в районе города Тикрит был арестован глава Ирака Саддам Хусейн. На судебных заседаниях в Багдаде в зоне, где располагались вооруженные силы США, Хусейну предъявили множество обвинений: античеловеческие методы правления, военные преступления, убийство 148 шиитов и прочее. В 2006 году экс-правителя Ирака приговорили к смертной казни путем повешения. 30 декабря его вывели на место казни. Перед смертью Хусейн подвергся различным оскорблениям и даже плевкам со стороны охранников-шиитов. Саддам пытался возражать, убеждал, что хотел спасти страну, но в последние минуты притих и начал молиться. Хусейн не мучился долго, его смерть была мгновенной. Ужасающее зрелище успел снять на видео с телефона один из охранников, поэтому казнь увидел весь мир. После смерти Хусейна появились слухи, что якобы не было никакой казни, и Саддам жив. Говорилось также, что Хусейн умер еще в 1999 году, а вместо него в стране правил двойник, который не смог достойно вывести страну из кризиса. На эту тему по книге Латифа Яхиа, бывшего иракского комбата, режиссером Ли Тамахори в 2011 году снят фильм под названием «Двойник дьявола».

Неофициальные праздники – День живота, День медведя и День ванильного неба.

Именины у Андрея и Ивана.

14 декабря

14 декабря в Украине - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эта дата не случайна: 30 ноября 1986 было закончено строительство саркофага над 4-м энергоблоком, а через две недели, 14 декабря,был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений четвертого энергоблока ЧАЭС. Несмотря на то, что официально День ликвидаторов был введен только в 2006 году, отмечается он в Украине с 1986 года, когда участники ликвидации аварии на АЭС собрались вместе, чтобы отметить свою первую победу. Это день-напоминание о людях, которые ценой здоровья, своей жизни в течение всего шести месяцев, без проекта, без практики в таком деле - до них никто и никогда такого не реализовывал, построили сооружение, изолировав разрушенный энергоблок от окружающей среды. А потом сделали промышленную площадку станции пригодной для дальнейшей работы и восстановили генерацию электроэнергии. Это день-призыв, чтобы еще и еще раз сказать слова благодарности каждому из ликвидаторов - пока они еще живы и могут прочувствовать эту заслуженную ими благодарность.

В субботу - Международный день обезьян. Праздник не носит официального международного статуса, но является общепринятым. Появился День как шутка среди студентов Мичиганского университета. Произошло это в 2000 году. Шутка переросла в традицию, а интернет сделал ее международной. Художник Кейси Сорроу вместе со своим другом начали использовать идею этого праздника в своих художественных работах и комиксах, что только способствовало распространению праздника сначала в США, а затем и в других странах. Постепенно юмористический оттенок празднования, когда участники мероприятий одевались в костюмы обезьян и подражали им, начал приобретать новые черты и формы. Этот виток развития произошел, в первую очередь, благодаря зоологам и работникам зоопарков, которые стали приурочивать к Международному дню обезьян определенную праздничную программу, сочетающую в себе познавательный аспект наравне с юмористическим. На сегодня многие зоопарки мира участвуют в проведении праздника, посвященного приматам. Защитники животных также увидели в Международном дне обезьян возможность обратить внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться этим представителям животного мира.

В 1720 году 14 декабря, спасаясь от разъяренных вкладчиков и бросив в Париже жену, дочь и брата, из французской столицы тайно бежал в Брюссель Джон Ло, английский авантюрист-экономист, сумевший поставить под свой контроль все финансы Франции. До этого Ло, шотландский эмигрант, покинувший родину под страхом суда за убийство на дуэли, смог возвыситься до постов министра финансов Франции, директора Госбанка и главы гигантской колониальной «Компании обеих Индий». Всего этого он достиг благодаря своей идее, которая состояла в том, что для оздоровления финансов и преодоления экономического застоя государству нужны банкноты особого, лучше всего государственного банка. Реализовать свой проект на практике Ло предлагал Шотландии, Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской республике, но востребован он оказался только во Франции. Новому королю Людовику XV в то время было всего шесть лет, королевская казна пустовала, а государством управлял легкомысленный и ленивый регент – принц Филипп Орлеанский. Ему понравился проект Ло, и в мае 1716 года авантюрист получил патент на открытие акционерного банка с правом выпуска ассигнаций, которые свободно разменивались на золотые монеты. В первое время система Ло и в самом деле успешно работала. В декабре 1718 года банк Джона Ло был преобразован в Королевский банк Франции и стал, по сути, центральным банком страны. Однако, по мере увеличения бумажной денежной массы курс ассигнаций падал, выраженные в них цены росли, а желающих обменять бумажки на звонкую монету становилось все больше. Золотой и серебряный запас банка быстро иссяк. В августе он был объявлен банкротом, а в ноябре были аннулированы его банкноты. Финансовая система страны, которую Ло превратил в своеобразную «акционерную пирамиду», рухнула, обогатив лишь нескольких ловкачей и поставив Париж перед угрозой масштабного бунта. Джон Ло был вынужден бежать из Франции. Он поселился в Венеции. Ло надеялся в скором времени вернуться во Францию, но его планам не суждено было сбыться. В декабре 1723 года умер Филипп Орлеанский, а начавший самостоятельное правление Людовик XV не был заинтересован в планах Ло и только назначил ему пенсию в 12 тысяч ливров. Умер Джон Ло в 1729 году в Венеции. Был похоронен в церкви Сан-Джеминьяно на площади Сан Марко. Когда церковь была разрушена во время наполеоновской оккупации Венеции, его прах был перенесен в церковь Сан-Моизе, где и нашел окончательное пристанище под одной из плит у входа в церковь. Перенос праха осуществил военный комендант Венеции, французский генерал Лористон, внучатый племянник Ло.

15 декабря 1923 года была зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы «Шкода». В 1869 году молодой инженер Эмил Шкода приобрел небольшой механический завод в городе Пльзень. Со временем завод превратился в одно из крупнейших машиностроительных предприятий Австро-Венгерской империи. В 1905 году там началось изготовление тяжелых армейских грузовиков и тягачей «Шкода». После распада Австро-Венгрии, с 1919 года, завод «Шкода» стал одним из ведущих предприятий новорожденной Чехословакии. Тогда же в его структуре был открыт цех для изготовления автомашин гражданского назначения. В 1921 году появились первые 3-тонные грузовики «Шкода», а в 1923 году, в локомотивном цехе завода, по лицензии английской фирмы «Сентинел» началась сборка и пятитонных паровых грузовиков. Летом 1925 года начался новый этап в развитии фирмы, когда в состав Пльзеньского промышленного комбината была включена фирма «Лаурин-Клемент» из города Млада Болеслав, также получившая наименование «Шкода». К концу 1920-х годов в Млада Болеславе выпускались уже и легковые автомобили. После аннексии Чехословакии гитлеровской Германией, предприятие стало обслуживать потребности немецкой армии и работало на войну, занимаясь также самолетостроением. После разгрома нацизма во Второй мировой войне автогигант «Шкода» превратился в крупнейший индустриальный комплекс в уже социалистической Чехословакии. В 1990 году комбинат перешел под контроль немецкой автопромышленной группы «Фольксваген». И настоящее время под маркой «Шкода», кроме легковых автомобилей, выпускаются грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственные машины.

В 1928 году датский учебный пятимачтовый барк «København» вышел из порта Монтевидео и взял курс на Австралию. Больше судно никто не видел, оно исчезло вместе с 59 членами экипажа.

В 2004 году был открыт Виадук Мийо - самый высокий в мире транспортный мост.

Неофициальный праздник - Международный день условно бесплатных программ.

Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия и Порфирия.

15 декабря

В воскресенье - Международный день чая, праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. Именно в этот день в 2004 году была обнародована Всемирная декларация Прав работников чайной индустрии. Считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н.э., когда он опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Возможно ли представить, что сейчас мы пьем тот же чай, какой вкушал и китайский император почти 5 тысячелетий тому назад!

В Украине 15 декабря - День работников суда. Свое начало праздник берет с 8 декабря 2000 года согласно указу президента Украины Леонида Кучмы. Это - профессиональный праздник людей, основной миссией которых является защита прав и свобод граждан, независимо от их пола, возраста, взглядов и социальной составляющей. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1791 году в США вступает в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к Конституции. Документ реализует идею равенства всех граждан Америки. Непосредственным источником Билля считается Декларация о правах Вирджинии 1776 года, созданная Джорджем Мейсоном. Положения Билля и на сегодня имеют высшую юридическую силу и прямое действие. В случае противоречия актов Конгресса положениям Билля, Верховный суд США признает последние недействительными. Билль о правах использовался при разработке Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 декабря 1948 года, и аналогичных документов, действующих во многих странах мира.

В 1840 году прах Наполеона Бонапарта был возвращен в Париж.

В 1965 году был совершен первый групповой полет американских космических кораблей «Джемини-7» и «Джемини-6А». Впервые в космосе одновременно находились четыре астронавта - Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд.

В 1966 году французским ученым О. Дольфусом в Медонской обсерватории в эпоху невидимости колец Сатурна был открыт его десятый спутник, названный Янусом.

В 2000 году был остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Станция была полностью выведена из работы.

15 декабря 1972 года была создана организация ООН по охране окружающей среды ЮНЕП. К числу основных задач ЮНЕП относится разработка глобальной экологической программы и содействие ее реализации в рамках ООН, выступления в защиту природной среды земного шара, развитие партнерских отношений с другими подразделениями Организации объединенных наций, а также вовлечение в экологическую деятельность гражданского общества, в частности научных, молодежных и других организаций, частного сектора. Под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды.

Неофициальные праздники - Ночь валяния под лавкой, День приручения уличных фонарей, День световых технологий и День Заменгофа, или праздник эсперантистов.

Именины у Афанасия, Веры, Андрея, Тамары, Марии, Дмитрия и Сергея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная