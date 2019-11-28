Бориспольского чиновника, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганство

Секретарь Бориспольского горсовета нанес телесные повреждения мужчине.

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Годунок обвиняется в хулиганстве. Речь идет об эпизоде, когда 29 августа текущего года в помещении Бориспольского городского совета Киевской области, без любого объяснения, нанес потерпевшему телесные повреждения, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц.

Годунку грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Годунка выйти из зала.

Так, во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал президент. Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

В конце концов Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча. "Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать".