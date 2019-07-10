"Выйди отсюда! Плохо слышишь?": Зеленский выгнал чиновника со встречи в Борисполе (фото, видео)

Инцидент произошел в Бориспольском горсовете после представления нового председателя Киевской ОГА Бно-Айрияна и при обсуждении проблем городской больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка покинуть мероприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел в здании Бориспольского городского совета после представления нового председателя Киевской облгосадминистрации Михаила Бно-Айрияна и при обсуждении проблем бориспольской больницы.

Во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал президент. Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

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После этого Зеленский сказал: "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Мне почти 42 года, и я на своем веку видел много людей. Я тут прочитал в газете. Это правда, или нет? Вы - член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УПК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это Вы?».

Годунок ответил: "Да".

После этого Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча. "Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать".

На это секретарь Бориспольского городского совета заявил, что работает не в районной администрации.

А Зеленский ответил: "Мне все равно, где ты (работаешь - УНИАН) ... На английском: Exit (Выход - УНИАН). Идите, идите. Да иди уже. Господи! Слышите или нет?».

Годунок на это заявил: "Вы же сказали, что все являются президентом". А Зеленский в ответ: "Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала ... Иди гуляй".

После того, как Годунок покинул помещение, встреча продолжилась. Слово взял заместитель министра здравоохранения.