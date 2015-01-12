СМИ опубликовали точную карту линии разграничения сил на Донбассе

"Оригинал электронной версии карты был получен на условиях полной анонимности от источника из ближайшего окружения главы ЛНР Плотницкого и бывшего председателя фракции ПР А. Ефремова. На карте стоят отметки о сторонах, с которыми был согласован этот документ. Среди них фигурируют Плотницкий, представители украинской стороны, а также мониторинговой группы ОБСЕ", - сообщает informnapalm.org.

Как сообщают журналисты, данная информация впервые размещается в открытом доступе, хотя и не является секретом ни для одной из сторон конфликта.

"Она представляет скорее историческую ценность, хотя до сих пор актуальна, так как до сегодняшнего дня нигде не было представлено более или менее четкой и подробной информации о настоящем положении сторон", - говорится в описании.

Карта в большем разрешении 3078 * 3000 доступна по ссылке.

Справка

Минское трехстороннее соглашение о прекращении огня в двух восточных областях Украины было достигнуто 5 сентября 2014 года. 19 сентября в Минске представителями Украины, а также непризнанных террористических групп ДНР и ЛНР при посредничестве представителя России был заключен меморандум, предусматривающий во исполнение п. 1 Протокола, помимо иных мер, призванных закрепить договоренности о двухстороннем прекращении применения оружия: отвод тяжелого вооружения (калибром свыше 100 мм) на 15 км от линии соприкосновения сторон по состоянию на дату подписания меморандума и формирование тем самым зоны безопасности, запреты на полеты боевой авиации и БПЛА и на установку минно-взрывных заграждений в этой зоне безопасности.

Также в сентябре начала работу рабочая группа совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на Востоке Украины, в состав которой вошли представители украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 военнослужащих ВС РФ во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерал-лейтенантом Ленцовым А. И.